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قناة عبرية : صفقة تبادل أسرى بين "إسرائيل" وحماس قريبا

الإثنين 25 فبراير 2019 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : صفقة تبادل أسرى بين "إسرائيل" وحماس قريبا



القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأثنين، نقلا عن مصادر إسرائيلية وفلسطينية، تأكيد الأقتراب من صفقة تبادل أسرى جديدة، بين إسرائيل وحماس قريبا. 

وبحسب القناة العبرية، كشف الصحفي الإسرائيلي، "يوني بن مناحيم"، عن تأكيد مصادر رفيعة بحركة حماس، الاقتراب من صفقة تبادل أسرى بين الحركة و"إسرائيل".

ووفقا للقناة العبرية، نقل الصحفي "بن مناحيم" عن هذه المصادر الحمساوية، قولها: "إن إسرائيل تسعى للتوصل الى صفقة تبادل جديدة قريبا، وأن نتنياهو يريد استخدام هذه الصفقة في الدعاية الانتخابية". 

وبحسب الصحفي بن مناحيم، التقى الشاباك الإسرائيلي مؤخرا، بـ30 أسيراً من محرري صفقة شاليط، داخل السجون الإسرائيلية، بهدف ترتيب الإفراج عنهم.

وأضاف الصحفي الإسرائيلي، أن حماس طالبت بالإفراج عن 1500 أسير أمني، منهم 500 من المحكومين بالمؤبد، مقابل الإفراج عن الإسرائيليين والجنود المحتجزين لديها.

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