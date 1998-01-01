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أصالة تتعرض للهجوم بعد زلة لسان على المسرح

الإثنين 25 فبراير 2019 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أصالة تتعرض للهجوم بعد زلة لسان على المسرح



وكالات / سما /

أحدثت الفنانة السورية أصالة ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريح أدلت به أثناء وقوفها على مسرح "فبراير الكويت".

وقالت في معرض تعليقها على إحدى الأغنيات: "أنا أحوج الناس للوطن". إلا أن هذا أثار جدلاً في أوساط المتابعين.

وعلى الإثر تعرضت لهجوم ناري من الإعلامية الكويتية فجر السعيد، التي أعربت في حلقة من برنامجها "هنا الكويت" عن استغرابها تصريح أصالة.

وقالت: "أصالة تقول أنا أحوج الناس للوطن. أصالة حبيبتي إنت داشة بجواز بحريني وجنسية بحرينية، معناتا عندك وطن اسمه البحرين. فشلون أحوج الناس للوطن؟".

ورأت في ذلك عدم اعتراف من الفنانة السورية بالدولة التي تحمل جنسيتها وجوزاها. وأضافت أن المواطن البحريني يدخل إلى دول الخليج من دون تأشيرة، ويحصل على تأشيرات أخرى بسهولة، لافتة إلى أن الفنانة السورية باتت تتمتع بامتيازات من خلال الأوراق الرسمية التي تحملها.

وتوجهت إليها بالسؤال: "مو تارس عينك البحرين؟ مو وطن بالنسبة إلك البحرين؟".

#أصالة

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