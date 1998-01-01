  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحمد الله يستقبل المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

الإثنين 25 فبراير 2019 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استقبل رئيس حكومة تسيير الأعمال د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، برام الله، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط د. احمد المنظري، بحضور وزير الصحة د. جواد عواد، ورئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روكنشاوب.

وثمن الحمد الله دور منظمة الصحة العالمية في دعم القطاع الصحي في فلسطين، مشددا على أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية الاولية، والصحة الوقائية، لما لها من اثر ايجابي في المستقبل، لا سيما الحفاظ على صحة الأجيال القادمة ومحاربة الأمراض والوقاية منها.

وأكد رئيس حكومة تسيير الأعمال على اهمية تدخل منظمة الصحة العالمية في الضغط على اسرائيل، من اجل ازالة معيقاتها حول تقديم الخدمات الصحية والتحويلات الطبية من قطاع غزة للضفة الغربية والقدس أو للخارج، مشددا التزام القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة المستمر تجاه تلبية احتياجات اهالي قطاع غزة.

#الحمد الله

الأكثر قراءة اليوم

الاحمد: يجب عدم التردد باتخاذ مواقف حاسمة حول ما يجري بغزة ولم اتفاجأ من حملة حماس

الرئيس: لم نتخل عن أهلنا في قطاع غزة و نعمل لتشكيل حكومة جديدة والتحضير لانتخابات

عائلة غولدن تعقب على نية مصر بالافراج عن المختطفين الاربعة وهذا ما قالته...

معاريف تكشف عن فشل صفقة تبادل اسرى بين حماس واسرائيل

ابو مذكور يكشف موعد خروج المعتمرين من غزة وهناك ارتفاع برسومها

"الشعبية" و"الديمقراطية" ترفضان الحراك المطالب برحيل الرئيس عباس

بينت : نتنياهو وترامب سيعلنان عن خطة اقامة دولة فلسطينية بعد الانتخابات

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية : صفقة تبادل أسرى بين "إسرائيل" وحماس قريبا

ليبرمان

ليبرمان: الحرب القادمة على غزة أمر لا مفر منه وستكون الأخيرة

تحذير إسرائيلي من "تصعيد كبير" في الأراضي الفلسطينية قبل الانتخابات

سرايا القدس تهدد : نملك صواريخ دقيقة يصل مداها الى تل ابيب والقدس

كوشنر وغرينبلات في المنطقة لدفع دول الخليج لتمويل "صفقة القرن"