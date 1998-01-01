الحمد الله يستقبل المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

رام الله / سما /

استقبل رئيس حكومة تسيير الأعمال د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، برام الله، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط د. احمد المنظري، بحضور وزير الصحة د. جواد عواد، ورئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روكنشاوب.

وثمن الحمد الله دور منظمة الصحة العالمية في دعم القطاع الصحي في فلسطين، مشددا على أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية الاولية، والصحة الوقائية، لما لها من اثر ايجابي في المستقبل، لا سيما الحفاظ على صحة الأجيال القادمة ومحاربة الأمراض والوقاية منها.

وأكد رئيس حكومة تسيير الأعمال على اهمية تدخل منظمة الصحة العالمية في الضغط على اسرائيل، من اجل ازالة معيقاتها حول تقديم الخدمات الصحية والتحويلات الطبية من قطاع غزة للضفة الغربية والقدس أو للخارج، مشددا التزام القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة المستمر تجاه تلبية احتياجات اهالي قطاع غزة.