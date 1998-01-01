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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين على الأقل من الضفة بينهم أسرى محررون

الإثنين 25 فبراير 2019 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الاثنين، 7 مواطنين على الأقل من الضفة، بينهم أسرى محررون، كما سلمت بلاغا لأحد المواطنين لمقابلة مخابراتها.

وبين نادي الأسير، أن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدتي عرابة وكفر راعي في محافظة جنين، وهم: الشيخ خضر عدنان، وطارق قعدان، وهما أسيران محرران، علاوة على المواطن أحمد مصطفى ملحم.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت تلك القوات إيهاب عبد الله طقاطقة (18 عاما)، وأُعتقل رائد عبد الفتاح الجعبري (41 عاما) من الخليل، وهو شقيق الشهيد وائل الجعبري، حيث تحتجز سلطات الاحتلال جثمانه منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2018.

يُضاف إلى المعتقلين المواطن عدي رضوان عياش من بلدة رافات في محافظة سلفيت، ومواطن آخر من بلدة الرام.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مساء أمس المحرر المقدسي عبد الرحمن محمود وذلك لحظة الإفراج عنه بعد قضائه (17 عاما) في معتقلات الاحتلال، ومددت اعتقاله لاحقا.

كذلك اعتقلت فتاة من أمام حاجز قلنديا العسكري وأُفرج عنها لاحقاً، وطفل آخر من بلدة اليامون في محافظة جنين، وكذلك تم الإفراج عنه.

#الاحتلال

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