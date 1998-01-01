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هذه العلامات تدل على حاجة الجسم للديتوكس

الإثنين 25 فبراير 2019 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هذه العلامات تدل على حاجة الجسم للديتوكس



وكالات / سما /

أفادت الجمعية الألمانية للتغذية بأن بعض العلامات تدل على حاجة الجسم للديتوكس، أي التخلص من السموم ومنح الأمعاء والكبد الفرصة للراحة والاستشفاء.

وأوضحت الجمعية أن هذه العلامات تتمثل في الإرهاق المستمر والصداع المستمر وآلام البطن والأمعاء وشحوب البشرة وبثور الوجه وتقصف الشعر والأرق وضعف المناعة وضعف الحالة الصحية العامة.

ولتخليص الجسم من السموم ينبغي الخضوع لبرنامج ديتوكس يمتد من عدة أيام إلى أسبوعين، ينبغي خلاله التخلي عن الوجبات السريعة والأغذية المصنعة والسكر والملح والدقيق الأبيض والدهون؛ حيث تشكل هذه الأغذية عبئاً كبيراً على الأمعاء والكبد.

#الديتوكس

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