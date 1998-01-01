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رسميا.. "سامسونغ" تزيح الستار عن هواتف "S10" المنتظرة

الإثنين 25 فبراير 2019 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. "سامسونغ" تزيح الستار عن هواتف "S10" المنتظرة



وكالات / سما /

استعرضت شركة سامسونغ في مؤتمرها الذي عقدته، في 20 فبراير الجاري، 4 نسخ من هواتف "S10" المتطورة.

وتميزت نسخ الهاتف بشاشات عالية الدقة، تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية تقريبا، باستثناء الفتحة الصغيرة المخصصة للكاميرا الأمامية، فضلا عن ميزة "power sharing" التي تسمح بنقل الطاقة من هاتف لآخر عبر تقريبهما من بعضهما البعض، وتستخدم لشحن سماعات سامسونغ وساعتها الذكية من الهاتف مباشرة.

Galaxy S10:

جاء الهاتف بشاشة "SuperAMOLED" بمقاس 6.1 بوصة، ودقة عرض 3040/1440 بيكسل، محمية بزجاج "Gorilla Glass 6"، بالإضافة إلى معالج "Snapdragon 855" المتطور أو "Exynos 9820"، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وبطارية بسعة 3400 ميللي أمبير، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 16+12+12 ميغابيكسل، وذاكرة داخلية 128 و512 غيغابايت.

+Galaxy S10:

زودت سامسونغ هذا الجهاز بشاشة "SuperAMOLED" بمقاس 4.6 بوصة، بدقة عرض (3040/1440) بيكسل، ومعالجات "Snapdragon 855" و"Exynos 9820"، وذاكرة وصول عشوائي 8/12 غيغابيت، وذاكرة داخلية 128/512 غيغابايت، وكاميرا أساسية كتلك الموجودة في "s10"، وبطارية كبيرة بسعة 4100 ميللي أمبير. فضلا عن كاميرا أمامية مزدوجة بخاصية التعرف على الوجوه، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

Galaxy S10 e:

سيطرح هذا الهاتف بشاشة بمقاس 5.8 بوصة، ودقة عرض 2280/1080 بيكسل، وكاميرا أساسية ثنائية العدسة، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 و256 غيغابايت، وبطارية بسعة 3100 ميللي أمبير.

#سامسونغ

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