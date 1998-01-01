شاومي تعلن هاتف Mix 3 5G مع مودم كوالكوم للجيل الخامس

وكالات / سما /

أعلنت شركة شاومي اليوم عن هاتفها الجديد Mix 3 5G بتقنية الجيل الخامس وذلك في كونغرس الهواتف العالمي، MWC19، في برشلونة الإسبانية، ويأتي هذا الإعلان بعد 4 أيام من إعلان شركة سامسونج عن أول هواتفها بتقنية الجيل الخامس وقبل ساعات من إعلان الخصم الأخر هواوي عن هاتف بتقنية الجيل الخامس.

كانت شاومي قد أطلقت نسخة عادية بتقنية الجيل الخامس من هاتف Mix 3 في نهاية العام الماضي مع معالج سنابدراغون 845، لكنها الآن تطلق نسخة أكثر حداثة مع معالج سنابدراغون 855 وتقنية الجيل الخامس بفضل مودم كوالكوم X50 5G. وهذا الهاتف سيكون بسعر 680$ تقريبًا وسينطلق في أوروبا في بداية الأمر، وهو ما يوحي بأنه سيكون أرخص هواتف الجيل الخامس.

وسيأتي Mix 3 5G مع خيارين من الذاكرة وسعة التخزين، حيث الخيار الأول سيكون بوجود 6 جيجا بايت رام مع 64 جيجا بايت من المساحة التخزينية، فيما ستكون النسخة الثانية 6 جيجا بايت مع 128 جيجا بايت من السعة التخزينية.

ويأتي بشاشة كاملة بفضل تقنية الانزلاق للكاميرا الأمامية لكي لا تستغل مساحة الشاشة التي تبلغ 6.39 بوصة وتمثل 93.4% من مساحة الواجهة. وبالحديث أكثر عن الكاميرا الأمامية فهي تأتي مزدوجة بعدستين 24 ميجا بايت مع 2 ميجا بايت وتدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، أما الكاميرا الخلفية فهي تأتي بعدستين 12 ميجا بايت لكلاهما وتقدم قدرة على تصوير الفيديو البطيء بسرعة 960 إطار في الثانية.

وبالطبع، فإن الهاتف سيدعم واجهة مستخدم شاومي، كما سيأتي مع بطارية بقدرة 3,800 ملي أمبير / ساعة وستدعم الشحن السريع.