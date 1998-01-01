لماذا تضغط إسرائيل لوقف مسلسل "السلطان عبد الحميد"؟

وكالات / سما /

كشف كاتب سيناريو المسلسل التركي المعروف "السلطان عبد الحميد"، سلمان كياباش، عن تطورات جديدة تواجه فريق العمل، وذلك من خلال تعرضه لضغوط إسرائيلية وأوروبية من أجل إيقاف بث المسلسل.

وأوضح كاياباش خلال ندوة فنية انعقدت في مدينة إسطنبول، حول تأثير المسلسل على المشاهد العربي، بتنظيم من جمعية "بيت الإعلاميين العرب"، أن أسباب هذه الضغوط ترجع إلى القواسم المشتركة بين تركيا والمنطقة العربية، التي يبرزها المسلسل، وهو الأمر الذي لا يروق تلك الدول، بحسب قوله. ومن بين ما كشفه كاياباش، وصف مسؤول أوروبي مسلسل "السلطان عبد الحميد" بالعمل الفاشي، وقال المسؤول إنه ينبغي أن يمنع من العرض.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أبرز المسائل التي وردت في المسلسل تثير حفيظة الأوساط الإسرائيلية ومن أبرزها عرض المسلسل لحوار دار بين ثيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية وأبيه الذي يلومه على أفكاره الصهيونية، ويقول له بغضب إن الله لم يعد اليهود بأرض بفلسطين.

وقال الموقع إن المسلسل يظهر هرتزل وهو يحاول خداع السلطات العثمانية، عندما خطط لنقل يهود في قطار كان معدا لنقل المسلمين إلى مكة، وتوطينهم بين نهر الفرات والنيل حسب النبوءة التوراتية.

وتعرض إحدى حلقات المسلسل محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها السلطان عبد الحميد الثاني، حيث يظهر القاتل اليهودي ممسكا بنجمة داود، أحد الرموز الدينية اليهودية.

ويبرز المسلسل موقف السلطان عبد الحميد الثاني من الحركة الصهيونية منذ بدايتها وكيف أنه رفض دخولهم إلى فلسطين، وأصدر العديد من القرارات التي تمنعهم من شراء فلسطين.

وقد علق اليهود الذين شاهدوا المسلسل بأنه ملئ بالأكاذيب وأنه "معاد للسامية" وطالبوا تركيا بوقف عرضه.