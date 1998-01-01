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حماس: إيهام شعبنا أن الرئيس عباس يخوض معركة "تدليس وكذب"

الإثنين 25 فبراير 2019 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: إيهام شعبنا أن الرئيس عباس يخوض معركة "تدليس وكذب"



غزة / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الاثنين إن "إيهام شعبنا من قيادات فتح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتعرّض لضغوط ويخوض معركة لمواجهة صفقة القرن تدليس وكذب لا ينطلي على أحد"، على حد تعبيرها.

واعتبر المتحدث باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع أن تصريحات فتحاوية "محاولة لتجميل موقفه (الرئيس محمود عباس) المتساوق مع صفقة القرن وفصل قطاع غزة عن الضفة"، مشيرًا إلى أن "خطواته العقابية وإجراءاته الانفصالية ضد القطاع والعداء المتواصل للفصائل يبرهن ويؤكد ذلك".

وشدّد على أن "خروج الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة ظهر أمس الأحد للمطالبة برحيل عباس والتنديد بإجراءاته ضد القطاع المحاصر دليل على فشله على مدار 13 عامًا، ويعكس حجم الأزمات التي أحدثها لشعبنا والانقسام الذي رسخه بين الفصائل وفي المؤسسات الفلسطينية".

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