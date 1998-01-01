هارتس: قادة حماس في سجون الاحتلال يعلنون عزمهم على الاستقالة وتأهب أمني كبير

القدس المحتلة / سما /

تستعد مصلحة السجون الإسرائيلية لمواجهات مع الاسرى الفلسطينيين بعد إعلان قادة حماس في سجن كتسيعوت عن استقالتهم، وعزم القادة في سجون أخرى على الاستقالة كذلك، وفقا لتقرير أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية صباح اليوم.

وقد تلقت مصلحة السجون الإسرائيلية معلومات استخباراتية عن نية الاسرى القيام ما اسمته " بأعمال شغب وأنشطة مقاومة " بسبب تركيب وسيلة لإعاقة مكالمات الهاتف الخلوي في سجني كتسيعوت ورامون.

وفي أعقاب ذلك، ستزيد مصلحة السجون الإسرائيلية قواتها في جميع السجون ، ولا سيما كتسيعوت ونفحة ورامون.

وقد أدى الجهاز، الذي سيتم تثبيته في سجون أخرى، إلى أزمة في العلاقات بين قادة حماس والمسؤولين في السجون.

وفي نهاية الأسبوع، تم تعميم رسالة على الإنترنت، باسم "الحركة الأسيرة"، جاء فيها أن "مصلحة السجون والمستويات السياسية شنت حربًا ضدنا. نحث الشعب الفلسطيني على دعم النضال. هذا هو وقت الاختبار، والوقت المناسب لفتح القلوب وإثبات الالتزام تجاه الأسرى... لا تتركونا في ساحة المعركة وحدنا، نحن نواجه هجومًا غير مسبوق، يجب علينا أن نكافح. لقد تحولنا إلى أوراق مساومة في انتخابات رخيصة، هل أنتم مستعدون لذلك؟"

ووفقاً لتقديرات مسؤول رفيع في مصلحة السجون الإسرائيلية، فإن من يقفون وراء هذا الإعلان هم رجال حماس، لكن ثمة مخاوف من أن قادة فتح في السجون سيعلنون أيضاً نواياهم بالاستقالة.

وقال قادة الأسرى أن الإجراءات التي تم اتخاذها تعرض حياتهم للخطر، ويشيرون إلى قرار الحكومة المس بالمدفوعات التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى.

وقالت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية إنه "بعد إعلان حماس عن إجراءات الاحتجاج، تستعد مصلحة السجون لسيناريوهات مختلفة، بما في ذلك مهاجمة الطاقم، وخرق الانضباط في الأقسام وتخريب الوسائل والمعدات. وتم التوضيح للأسرى أن مثل هذه الإجراءات سيقابل برد قوي".

ويأتي التوتر على خلفية المواجهات العنيفة بين أسري حركة الجهاد الإسلامي وحراس السجون في سجن عوفر منذ حوالي ثلاثة أسابيع، التي بدأت بسبب عملية البحث عن الهواتف المحمولة داخل أجنحة السجن. وخلال المواجهات تم إخلاء نحو 20 أسيرا لتلقي العلاج.