جدول مباريات دور الـ32 لبطولة طوكيو 3

غزة / سما /

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم الفلسطيني, جدول منافسات دور الـ32 من بطولة "طوكيو 3" للشباب مواليد "2001 فما فوق"، التي تنطلق في الأول من مارس المقبل.

وتقام جميع مباريات دور الـ32 من البطولة, صباح الجمعة, بواقع لقاءين على كل ملعب, على أن تجري باقي المواجهات عصرا.

م الفريقان المتباريان اليوم التاريخ الملعب التوقيت

1- خدمات النصيرات - شباب الزيتون الجمعة 1/3/2019 المدينة 8:00

2- الصلاح - أهلي النصيرات الجمعة 1/3/2019 المدينة 9:30

3- خدمات البريج - شباب معن الجمعة 1/3/2019 الاستاد 8:00

4- خدمات خانيونس - الأمل الجمعة 1/3/2019 الاستاد 9:30

5- اتحاد خانيونس - التفاح الجمعة 1/3/2019 الدرة 8:00

6- الشاطئ - العطاء الجمعة 1/3/2019 الدرة 9:30

7- شباب رفح - شباب جباليا الجمعة 1/3/2019 النصيرات 8:00

8- القادسية - خدمات دير البلح الجمعة 1/3/2019 النصيرات 9:30

9- خدمات رفح - المشتل الجمعة 1/3/2019 النصيرات 3:00

10- بيت حانون الأهلي - خدمات المغازي الجمعة 1/3/2019 فلسطين 8:00

11- الرضوان - اليرموك الجمعة 1/3/2019 فلسطين 9:30

12- شباب خانيونس - الزوايدة الجمعة 1/3/2019 فلسطين 3:00

13- الشجاعية - الأهلي الجمعة 1/3/2019 اليرموك 8:00

14- الهلال - الوفاق الجمعة 1/3/2019 اليرموك 9:30

15- الصداقة - بيت لاهيا الجمعة 1/3/2019 بيت حانون 8:00

16- الجلاء - نماء الجمعة 1/3/2019 بيت حانون 9:30