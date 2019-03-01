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جدول مباريات دور الـ32 لبطولة طوكيو 3

الإثنين 25 فبراير 2019 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جدول مباريات دور الـ32 لبطولة طوكيو 3



غزة / سما /

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم الفلسطيني, جدول منافسات دور الـ32 من بطولة "طوكيو 3" للشباب مواليد "2001 فما فوق"، التي تنطلق في الأول من مارس المقبل.

وتقام جميع مباريات دور الـ32 من البطولة, صباح الجمعة, بواقع لقاءين على كل ملعب, على أن تجري باقي المواجهات عصرا.

م      الفريقان المتباريان     اليوم   التاريخ الملعب التوقيت

1- خدمات النصيرات - شباب الزيتون   الجمعة 1/3/2019  المدينة 8:00

2- الصلاح - أهلي النصيرات    الجمعة 1/3/2019  المدينة        9:30

3- خدمات البريج - شباب معن  الجمعة 1/3/2019  الاستاد        8:00

4- خدمات خانيونس - الأمل    الجمعة 1/3/2019  الاستاد        9:30

5-  اتحاد خانيونس - التفاح      الجمعة 1/3/2019  الدرة          8:00

6- الشاطئ - العطاء        الجمعة 1/3/2019  الدرة          9:30

7- شباب رفح - شباب جباليا     الجمعة 1/3/2019  النصيرات     8:00

8- القادسية - خدمات دير البلح   الجمعة 1/3/2019  النصيرات     9:30

9- خدمات رفح - المشتل        الجمعة 1/3/2019  النصيرات     3:00

10- بيت حانون الأهلي - خدمات المغازي الجمعة 1/3/2019  فلسطين       8:00

11-  الرضوان - اليرموك           الجمعة 1/3/2019  فلسطين       9:30

12- شباب خانيونس - الزوايدة    الجمعة 1/3/2019  فلسطين       3:00

13-  الشجاعية - الأهلي           الجمعة 1/3/2019  اليرموك       8:00

14- الهلال - الوفاق              الجمعة 1/3/2019  اليرموك       9:30

15- الصداقة - بيت لاهيا          الجمعة 1/3/2019  بيت حانون   8:00

16-  الجلاء - نماء               الجمعة 1/3/2019  بيت حانون   9:30

#بطولة طوكيو #مباريات

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