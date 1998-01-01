الكشف عن سبب عدم احتفال جاريث بيل بهدفه في مرمى ليفانتي

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن السبب الرئيسي وراء عدم احتفال الويلزي جاريث بيل نجم فريق ريال مدريد بهدفه في مرمى ليفانتي في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد.

وكان فريق ريال مدريد قد فاز بصعوبة على مضيفه ليفانتي بهدفين لهدف، ضمن فعاليات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وأحرز البديل جاريث بيل هدف الانتصار لريال مدريد من ركلة جزاء، ولكن اللاعب رفض الاحتفال بالهدف.

وأشارت الصحيفة الإسبانية بأن جاريث بيل يبتعد أكثر فأكثر عن غرفة خلع ملابس ريال مدريد بعد تلك الواقعة، فالويلزي مستاء للغاية من وضعه الرياضي في صفوف المرينجي، وأصبح الآن غاضبًا من زملائه في الفريق.

وأكملت الصحيفة بأن السبب الرئيسي وراء عدم احتفال جاريث بيل بهدفه هو سخرية زملائه من حياته الشخصية بعد حديث البرازيلي مارسيلو، والبلجيكي تيبو كورتوا عنه.

وكان البرازيلي مارسيلو قد صرح منذ عدة أيام بأن الويلزي جاريث بيل يتحدث اللغة الإنجليزية فقط، وإذا رغبت في التواصل معه عليك أن تستخدم لغة الإشارة.

بينما تحدث تيبو كورتوا قائلاً عن بيل “لقب جاريث بيل داخل الفريق هو “لاعب الجولف” في إشارة إلى ولع لاعب ريال مدريد بلعبة الجولف الذي يمارسها باستمرار.

وأضافت “آس” بأن تلك التصريحات جعلت جاريث بيل يشعر بالسخط والغضب من زملائه في الفريق، لذلك رفض الاحتفال بالهدف مع زميله لوكاس فاسكيز.