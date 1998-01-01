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كلوب نادم بسبب عدم الفوز على مانشستر يونايتد

الإثنين 25 فبراير 2019 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب نادم بسبب عدم الفوز على مانشستر يونايتد



وكالات / سما /

علق المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي على تعادل فريقه سلبياً مع مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد مسرح الأحلام في ختام مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

 

وقدم ليفربول أداءاً سلبياً للغاية طوال المباراة ولم ينجح بايجاد الحلول للوصول إلى مرمى الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، في مباراة مخيبة لآمال جماهير الردز التي تسعى للفوز ببطولة البريميرليج.

وتواجد يورجن كلوب أمام وسائل الإعلام عقب انتهاء المباراة قائلاً:” كانت مباراة غريبة جداً، بدأناها بشكل جيد كما أردنا ولكن أزمة الإصابات أثرت كثيراً على رتم المباراة”.

وتابع يورجن كلوب حديثه قائلاً:” في مثل هذه المباريات، نقول أن مانشستر يونايتد كسب نقطة وليفربول خسر نقطتين، كان علينا حقاً تحقيق الانتصار، ولكنا لم نفعل ذلك”.

وعن مستوى ليفربول علق كلوب قائلاً:” يمككنا العمل عليه في الأيام القادم، نعم يمكنك العمل على أى شيء في كرة القدم”.

#يورجن كلوب #مانشستر يونايتد

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