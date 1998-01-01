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هاري كين يعود لتهديد متصدري هدافي الدوري الإنجليزي

الإثنين 25 فبراير 2019 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هاري كين يعود لتهديد متصدري هدافي الدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

عاد النجم الإنجليزي هاري كين من الإصابة سريعا ليسجل هدف لكنه لم يكن كافِ ليفوز فريقه في مباراة هذا الإسبوع السابع والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018-2019.

وقد تلقى توتنهام خسارة مفاجئة من فريق بيرنلي العنيد على أرضه ووسط ميدانه بنتيجة 2-1، ولكن عاد الأمير الإنجليزي ليسجل ويضغط على كل من محمد صلاح هداف ليفربول وسيرجيو أجويرو هداف مانشستر سيتي.

هذا وقد شهدت الجولة السابعة والعشرين غياب أغلب المتنافسين عن التهديف حيث لم يسجل النجم المصري محمد صلاح في شباك مانشستر يونايتد ولم يسجل بيير إيمريك أوباميانج في شباك فريق ساوثهامبتون كما فشل هيونج مين سون أيضا في التسجيل بمرمى بيرنلي.

وقد تأجلت مباراة تشيلسي وبرايتون في إطار هذا الإسبوع لإنشغال البلوز بمباراة نهائي كأس “الكاراباو” التي خسرها بركلات الترجيح ضد فريق مانشستر سيتي الذي لعب مباراة تلك الجولة في إسبوع سابق وفاز على إيفرتون بهدفين مقابل لا شئ.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة السابعة والعشرين:

1- محمد صلاح (ليفربول) 17 هدف

2- سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) 17 هدف

3- هاري كين (توتنهام) 15 هدف

4- بيير إيمريك أوباميانج (آرسنال) 15 هدف

5- رحيم ستيرلنج (مانشستر سيتي) 12 هدف

6- إيدين هازارد (تشيلسي) 12 هدف

7- ساديو ماني (ليفربول) 12 هدف

8- أليكسندر لاكازيت (آرسنال) 11 هدف

9- بول بوجبا (مانشستر يونايتد) 11 هدف

10- هيونج مين سون (توتنهام) 11 هدف

#هاري كين #الدوري الإنجليزي

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