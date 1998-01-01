مانشستر سيتي يتوج بطلاً لكأس رابطة المحترفين على حساب تشيلسي

وكالات / سما /

توج مانشستر سيتي بطلاً رسمياً لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية “كاراباو” بعد فوزه على نظيره تشيلسي بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واتجهت المباراة التي لعبت على ملعب ويمبلي التاريخي بالعاصمة الإنجليزية لندن إلى ركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف، في لقاء خيب أمال جميع عشاق كرة القدم التي مانت تنتظر هذا النهائي.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بشكل سريع، وضغط على تشليسي منذ الدقيقة الأولى من عمر المباراة، مع تراجع ملحوظ للاعبي المدرب الإيطالي ماورتسيو ساري.

ولعب تشيلسي هذه المباراة بأسلوب مختلف تماماً حيث تخلى البلوز عن الاستحواذ والضغط وللمرة الأولى تحت قيادة المدرب الإيطالي ماورتسيو ساري، واعتمد الفريق أغلب الوقت على الدفاع والهجمات المرتدة.

ونجح تشيلسي بالحد من خطورة مانشستر سيتي سواء من طرفى الملعب أو من العمق بفضل تغيير ساري لأسلوب اللعب من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع المتأخر والهجمات المرتدة.

​وفرض تشيلسي التعادل السلبي على نظيره مانشستر سيتي في الوقت الأصلي 90 دقيقة، بعد فشل الأخير بفك شفرات دفاع البلوز.

هكذا كان الحال في جميع أشواط المباراة، حيث اتجه اللقاء إلى الأشواط الإضافية الثالث والرابع بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ولكن لم يتغير شيء وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي واتجهت إلى ركلات الترجيح.

بدأ تشيلسي ركلات الترجيح بطريقة كارثية، حيث أضاع الإيطالي جورجينو ركلة الترجيح الأولى، وبعدها نجح مانشستر سيتي من تسجيل ركلته الأولى عن طريق الألماني جندوجان قبل أن يسجل بعده سيزار أزبيلكويتا ركلة تشيلسي الثاني.

ونجح بعدها أجويرو من تسجيل ركلة جزاء مانشستر السيتي الثانية، قبل أن يسجل إيمرسون ركلة ترجيح تشيلسي الثالثة، وبعدها تصدى كيبا لركلة جزاء من ساني ولكن أخفق البرازيلي ديفيد لويز من تسجيل ركلته ليفوز مانشستر سيتي باللقاء واللقب.