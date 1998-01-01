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فيديو.. ريال مدريد ينجو من السقوط أمام ليفانتي بركلات الجزاء

الإثنين 25 فبراير 2019 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ريال مدريد ينجو من السقوط أمام ليفانتي بركلات الجزاء



وكالات / سما /

منحت ركلات الجزاء ريال مدريد ثلاث نقاط ثمينة ، في المباراة التي جمعته مع ليفانتي مساء الأحد ، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد الفوز على ليفانتي في مدينة فالنسيا بنتيجة هدفين مقابل هدف ، وسجلت كتيبة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري الثنائية من ركلتي جزاء.

وافتتح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما التسجيل في الدقيقة 43 ، قبل أن يعادل ليفانتي النتيجة في الدقيقة 60 ، عن طريق روجر ميرتي.

وبينما تسير المباراة إلى التعادل ، نجح البديل الويلزي جاريث بيل في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 78.

وقام حكم المباراة في الدقيقة 86 بطرد المدافع الإسباني ناتشو الذي سيغيب عن مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو خلال الجولة القادمة ، قبل طرد لاعب ليفانتي.

ورفع ريال مدريد رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 48 ، محتلاً المركز الثالث ، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد ، وتسع نقاط عن برشلونة.

#ريال مدريد #ليفانتي

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