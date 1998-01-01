الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنا ويسلم آخر بلاغا لمقابلة مخابراته

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنا من الخليل وسلمت آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل، واعتقلت المواطن رائد عبد الفتاح الجعبري بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

وأوضحت أن الجعبري هو شقيق الشهيد وائل الجعبري المحتجز جثمانه لدى الاحتلال من العام المنصرم واستشهد بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن قرب مستوطنة "كريات أربعه" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق الخليل.

وفي بلدة يطا جنوب الخليل اقتحمت قوات الاحتلال مرآب مركبات تعود ملكيته للمواطن محمد نعيم أبو رجب وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وداهمت قوات الاحتلال مساء أمس، خربة جورة الخيل ببلدة سعير شمال شرق الخليل، وفتشت عدة منازل وعاثت بمحتوياتها خرابا، وصادرت أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة، ودمرت خلايا شمسية للمواطن إبراهيم محمد مصطفى شلالدة.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول شمالا، والظاهرية ويطا والسموع ومخيم الفوار جنوبا، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.