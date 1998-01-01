  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنا ويسلم آخر بلاغا لمقابلة مخابراته

الإثنين 25 فبراير 2019 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنا من الخليل وسلمت آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل، واعتقلت المواطن رائد عبد الفتاح الجعبري بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

وأوضحت أن الجعبري هو شقيق الشهيد وائل الجعبري المحتجز جثمانه لدى الاحتلال من العام المنصرم واستشهد بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن قرب مستوطنة "كريات أربعه" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق الخليل.

وفي بلدة يطا جنوب الخليل اقتحمت قوات الاحتلال مرآب مركبات تعود ملكيته للمواطن محمد نعيم أبو رجب وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وداهمت قوات الاحتلال مساء أمس، خربة جورة الخيل ببلدة سعير شمال شرق الخليل، وفتشت عدة منازل وعاثت بمحتوياتها خرابا، وصادرت أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة، ودمرت خلايا شمسية للمواطن إبراهيم محمد مصطفى شلالدة.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول شمالا، والظاهرية ويطا والسموع ومخيم الفوار جنوبا، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

صور: الالاف يحتشدون في ساحة السرايا بغزة للمطالبة برحيل الرئيس عباس

الاحمد: يجب عدم التردد باتخاذ مواقف حاسمة حول ما يجري بغزة ولم اتفاجأ من حملة حماس

عائلة غولدن تعقب على نية مصر بالافراج عن المختطفين الاربعة وهذا ما قالته...

معاريف تكشف عن فشل صفقة تبادل اسرى بين حماس واسرائيل

ابو مذكور يكشف موعد خروج المعتمرين من غزة وهناك ارتفاع برسومها

"الشعبية" و"الديمقراطية" ترفضان الحراك المطالب برحيل الرئيس عباس

بينت : نتنياهو وترامب سيعلنان عن خطة اقامة دولة فلسطينية بعد الانتخابات

الأخبار الرئيسية

تحذير إسرائيلي من "تصعيد كبير" في الأراضي الفلسطينية قبل الانتخابات

سرايا القدس تهدد : نملك صواريخ دقيقة يصل مداها الى تل ابيب والقدس

كوشنر وغرينبلات في المنطقة لدفع دول الخليج لتمويل "صفقة القرن"

الرئيس محمود عباس

الرئيس: لم نتخل عن أهلنا في قطاع غزة و نعمل لتشكيل حكومة جديدة والتحضير لانتخابات

الاحمد

الاحمد: يجب عدم التردد باتخاذ مواقف حاسمة حول ما يجري بغزة ولم اتفاجأ من حملة حماس