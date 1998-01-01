  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة بينهم الاسيرين المحررين خضر عدنان وطارق قعدان

الإثنين 25 فبراير 2019 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة بينهم الاسيرين المحررين خضر عدنان وطارق قعدان



رام الله / سما /

اعتقل جيش الاحتلال  عشرة مواطنين خلال عمليات دهم واقتحام للمنازل في محافظات الضفة الغربية فجر اليوم.

وادعى جيش الاحتلال انه عثر على قطعة سلاح من نوع "كارلو" اثناء مداهمة منازل في بلدة بيت امر شمال الخليل.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت قرية فحمة قرب جنين دون ان يبلغ عن اصابات.

وعرف من معتقلي الضفة التالية اسماؤهم:
١. المحرر خضر عدنان القيادي في الجهاد الإسلامي- عرابة جنوب جنين
٢. المحرر طارق حسين قعدان القيادي في الجهاد الإسلامي- عرابة
٣. أحمد ملحم- كفر راعي قرب جنين
٤. إيهاب عبد الله طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم
٥. رائد الجعبري (شقيق الشهيد المحتجز جثمانه وائل الجعبري)- الخليل
٦. عدي رضوان عياش- رافات قرب سلفيت
٧. أبو يزن الرجبي- الرام شمال القدس.

الأكثر قراءة اليوم

صور: الالاف يحتشدون في ساحة السرايا بغزة للمطالبة برحيل الرئيس عباس

ابن سلمان يقبّل أقدام والده أثناء ذهابه إلى مصر (شاهد)

اسعار العملات مقابل الشيكل

ابو مذكور يكشف موعد خروج المعتمرين من غزة وهناك ارتفاع برسومها

"الشعبية" و"الديمقراطية" ترفضان الحراك المطالب برحيل الرئيس عباس

كوخافي يطلب من قادة الجيش إعداد خطة للانتصار في الحرب المقبلة

الجهاد: لم نصدر أي بيانات بخصوص المظاهرات التي دعا لها الحراك الشعبي بغزة

الأخبار الرئيسية

سرايا القدس تهدد : نملك صواريخ دقيقة يصل مداها الى تل ابيب والقدس

كوشنر وغرينبلات في المنطقة لدفع دول الخليج لتمويل "صفقة القرن"

مشعل : الرئيس عباس يعطل صفقة القرن ويجب دعمه والوقوف في صفه

الرئيس محمود عباس

الرئيس: لم نتخل عن أهلنا في قطاع غزة و نعمل لتشكيل حكومة جديدة والتحضير لانتخابات

الاحمد

الاحمد: يجب عدم التردد باتخاذ مواقف حاسمة حول ما يجري بغزة ولم اتفاجأ من حملة حماس