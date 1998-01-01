الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة بينهم الاسيرين المحررين خضر عدنان وطارق قعدان

رام الله / سما /

اعتقل جيش الاحتلال عشرة مواطنين خلال عمليات دهم واقتحام للمنازل في محافظات الضفة الغربية فجر اليوم.

وادعى جيش الاحتلال انه عثر على قطعة سلاح من نوع "كارلو" اثناء مداهمة منازل في بلدة بيت امر شمال الخليل.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت قرية فحمة قرب جنين دون ان يبلغ عن اصابات.

وعرف من معتقلي الضفة التالية اسماؤهم:

١. المحرر خضر عدنان القيادي في الجهاد الإسلامي- عرابة جنوب جنين

٢. المحرر طارق حسين قعدان القيادي في الجهاد الإسلامي- عرابة

٣. أحمد ملحم- كفر راعي قرب جنين

٤. إيهاب عبد الله طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم

٥. رائد الجعبري (شقيق الشهيد المحتجز جثمانه وائل الجعبري)- الخليل

٦. عدي رضوان عياش- رافات قرب سلفيت

٧. أبو يزن الرجبي- الرام شمال القدس.