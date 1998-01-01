مشعل : الرئيس عباس يعطل صفقة القرن ويجب دعمه والوقوف في صفه

الدوحة/سما/!

قال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشعل، إن الفلسطينيين وحدهم سيكونون في مواجهة صفقة القرن، لافتاً إلى أن الطرف الأقوى الذي يعطل الصفقة هو الرئيس محمود عباس.



وأوضح مشعل، وفق ما أورد موقع "هاف بوست عربي"، أن الموقفين القطري والتركي الممانع للصفقة أيضاً "لن يكون له تأثير قوي لإيقاف الصفقة مقارنة بموقف الدول العربية الداعم للصفقة".



وأضاف مشعل: "بالرغم من الإجراءات التي يفرضها عباس على غزة وحماس، إلا أن أنسب الحلول هو دعم موقفه الرافض للصفقة والوقوف في صفه"، متابعاً: "لن تمر الصفقة ما دام الفلسطينيون لا يريدونها بأي حال من الأحوال".



