الزراعة بغزة: نراقب تحركات أسراب "الجراد" وتم اخذ الاحتياطات

غزة / سما /

نفت وزارة الزراعة في غزة، اليوم الاحد، صحة الأخبار عن وصول اسراب الجراد الى قطاع غزة مشددة ان الاوضاع مطمئنة .

وقال وائل ثابت مدير عام وقاية النبات والحجر الزراعي بوزارة الزراعة، ان وزارته تراقب تحركات "الجراد" حيث تم أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة أسراب الجراد،اذا قدر لها التوجه إلى الأراضي الفلسطنية،علماً بأن الاسراب توجهت من السعودية إلى الحدود الأردنية.

ولفت ثابت الى أنه من ضمن الإجراءات التي اتبعتها الوزارة هو التواصل مع منظمة الزراعة والأغذية "الفاو" لتحديد وجهة الجراد في الإقليم، إضافة الى أن الطواقم الفنية والارشادية بالوزارة تقوم بإعداد النشرات الإرشادية الخاصة بطرق مكافحة الجراد، كما تم الإعلان عن الخط الساخن 0595613383 وذلك في حال اكتشاف أي حشرة