الاحتلال يزعم: احبطنا عملية تهريب اسلحة من الاردن

القدس المحتلة / سما /

قال جيش الاحتلال الاسرائيلي، انه احبط مطلع الشهر الحالي عملية تهريب أسلحة من الاردن الى "اسرائيل".

و أوضح الجيش في بيانه، ما سمح بنشره هو أن الجنود "وشرطة الحدود" لاحظوا مشتبها به يحاول عبور الحدود في شمال وادي الأردن مع حقيبة كبيرة على ظهره".

وبحسب رواية جيش الاحتلال، "عند توقيف المشتبه اتضح انه أحد سكان نابلس في الأربعينات من عمره، تم العثور على 37 مسدسا من مختلف الأنواع داخل الحقيبة بالإضافة إلى ذلك، تمكن الجيش من اعتقال ثلاثة مشتبه بهم آخرين كانوا ينتظرونه في سيارتين في الأراضي الإسرائيلية".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم اعتقال المشتبه بهم بتهمة التهريب.