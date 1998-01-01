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الأسرى يهددون بالتصعيد وإدارة السجون تتوعد

الأحد 24 فبراير 2019 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسرى يهددون بالتصعيد وإدارة السجون تتوعد



القدس المحتلة / سما /

هددت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، برد "قاس" ضد  الخطوات الاحتجاجية التي هدد الاسرى باتخاذها ضد إدارة السجون، احتجاجا على نصب أجهزة تشويش في سجن "النقب".

وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، أنها في حالة تأهب عال، وأن قوات القمع جاهزة للتدخل، في حال شرع الأسرى باحتجاجات "عنيفة" بما في ذلك مهاجمة سجانين، أو إلحاق أضرار بالمعدات التابعة للإدارة، ورفض التعليمات المعمول بها داخل السجون.

وادعت مصلحة السجون، أن استعداداتها، تأتي على ضوء دعوات حماس لخطوات تصعيدية، "بعد أن فشلت بتوجيه الإرهاب من داخل السجون"، حسب قولها.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، قد أكد اليوم بأن الأسرى في معتقلات "نفحه"، و"ريمون"، و"ايشل"، و"مجدو"، و"جلبوع" و"النقب" أعلنوا بأنهم سيقومون بخطوات نضالية احتجاجا على نصب أجهزة تشويش في معتقل "النقب"، الأمر الذي أدّى إلى نشوء حالة من التوتر بين الأسرى والإدارة، وإصابة أحد الأسرى.

ولفت نادي الأسير إلى أن أولى الخطوات ستكون رفض فحص النوافذ والأرضيات، إضافة إلى خطوات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.

#الاسرى #السجون الاسرائيلية #ادارة السجون

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