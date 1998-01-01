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الرئيس يستجيب لمناشدة مواطن ويوعز بتحويل طفلته للعلاج

الأحد 24 فبراير 2019 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستجيب لمناشدة مواطن ويوعز بتحويل طفلته للعلاج



رام الله / سما /

استجاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمناشدة والد الطفلة جنى عاصي (سنتان) من بلدة بيت لقيا بمحافظة رام الله والبيرة، وأوعز لوزير الصحة جواد عواد بمتابعة علاجها.

وقال وزير الصحة جواد عواد، مساء اليوم الأحد، "تلقيت اتصالا هاتفيا من سيادة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وأوعز سيادته بمتابعة علاج الطفلة جنى عاصي وعمل كل ما يلزم لها".

وتعاني الطفلة جنى من تضخم في الكبد والطحال وارتفاع في ضغط الدم وحالتها الصحية صعبة للغاية، وهي بحاجة لإجراء عملية زراعة كبد.

بدوره، قال شادي عاصي، والد الطفلة، إن استجابة الرئيس السريعة لمناشدته كان لها أثر كبير على الأسرة وأعطتها أملا بعد أن فقدته، معربا عن جزيل شكره للرئيس على اهتمامه بكافة قطاعات شعبنا وخاصة الأطفال.

#الرئيس #جواد عواد #الصحة #مناشدة

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