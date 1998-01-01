بالاسماء .. الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة اليوم الاحد عن آلية السفر عبر معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة يوم غدٍ الاثنين.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن السفر غدًا الاثنين سيكون للحافلات السابعة والثامنة والتاسعة من كشف (2/20)، اضافة الى حافلة الجوازات المصرية من الكشف الجديد المرفق أدناه

ودعت المسافرين المعنيين بضرورة الالتزام بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 06:30 صباحًا في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

وشددت "الداخلية" على ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار "حجة عدم ممانعة" لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيلة.

للاطلاع على رابط الكشف الجديد (2/25): اضغط هنا