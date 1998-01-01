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الخليل: الاحتلال يدمر نظامين للطاقة الشمسية

الأحد 24 فبراير 2019 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: الاحتلال يدمر نظامين للطاقة الشمسية



الخليل / سما /

قام جنود الاحتلال، اليوم الأحد، بتدمير نظامين للطاقة الشمسية، يستخدمان في تزويد منزلين بالتيار الكهربائي في منطقة "جورة الخيل " بواد سعير شمال شرق الخليل.

وأفادت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال برفقة مستوطنين داهموا المنطقة، وقاموا بتدمير نظامي التيار الكهربائي الذي يزود منزلين بالتيار الكهربائي، كما قاموا بتدمير محتويات ثلاثة منازل ومصادرة أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة.

وأضافت: يعود المنزلين للمواطنين ابراهيم خليل شلالدة والذي يأوي ستة أنفار جلهم من الاطفال، ومنزل عبدالله ابراهيم شلالدة والذي يأوي اربعة انفار، كما تم تدمير محتويات منزل المواطن أحمد شلالدة.

#الخليل #الطاقة الشمسية #الاحتلال

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