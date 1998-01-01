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فتح: شعبنا في غزة يفشل المؤامرة ويلتف حول الرئيس

الأحد 24 فبراير 2019 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: شعبنا في غزة يفشل المؤامرة ويلتف حول الرئيس



غزة / سما /

أكدت حركة فتح، اليوم الاحد، إن شعبنا في قطاع غزة أفشل المؤامرة وأثبت التفافه، حول الرئيس محمود عباس والقيادة.

وقال عاطف ابو سيف المتحدث باسم الحركة في بيان له، ان أهلنا في قطاع غزة يعرفون الغث من السمين، ويعرفون كيف يقولون لا لكل المتآمرين على أحلامه وعلى مشروعه الوطني.

وأكدت الحركة ان الفشل الذريع الذي مني به أصحاب الدعاوي المتساوقة مع سياسات الاحتلال، تؤكد الحقيقة الأبدية ان غزة جزء أصيل من مشروعنا الوطني رغم أنف سدنة الانقسام وأرباب المشاريع الاقليمية، وما حدث اليوم شهادة جديدة على وفاء هذا الشعب لقيادته لإدراكه أنها الأمينة على نضاله الوطني وانها القادرة على إنجاز مشروعه التحرري.

ووجهت فتح تحية لأبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية على التفافها حول القيادة ومنظمة التحرير في وجه دعوات التآمر والخيانة.

 وأكدت فتح أن إجابة جماهير شعبنا العفوية على هذه الدعاوي المتآمرة كانت بالرفض المطلق لها وتعريتها والخروج في مسيرات شعبية في الشوارع تأييدا للرئيس والقيادة، وتمزيق كل الملصقات المسيئة ورفع  صور الرئيس للتأكيد على التفاف الجماهير حوله غير عابئين بالقمع والاعتقال ومداهمة البيوت .

#عاطف ابو سيف #فتح #الرئيس #غزة

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