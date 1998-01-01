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ابو مذكور يكشف موعد خروج المعتمرين من غزة وتكاليف العمرة لهذا العام

الأحد 24 فبراير 2019 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو مذكور يكشف موعد خروج المعتمرين من غزة وتكاليف العمرة لهذا العام



غزة / سما /

كشف رئيس جمعية مكاتب الحج والعمرة في قطاع غزة عوض أبو مذكور، اليوم الأحد، عن موعد خروج اول رحلة من رحلات العمرة بقطاع غزة.

وأضاف: أن أول رحلات العمرة لأهالي القطاع ستكون الأسبوع المقبل، بعد إنهاء كافة الترتيبات اللازمة لخروجهم.

واوضح أبو مذكور إن الفوج الأول للمعتمرين سيضم 800 معتمرا، مشيرا إلى أن "مغادرة المعتمرين ستكون بشكل أسبوعي على مدار شهر آذار/ مارس".

ونوه إلى أن عدد المسجلين للعمرة خلال الشهر الجاري بلغ 3200 معتمر، وأن التسجيل للعمرة سيكون بشكل شهري، مشيرا إلى أن رسوم العمرة ستكون 790 دينارا شاملة كافة المصاريف من غزة وحتى العودة.

وأشار ابو مذكور إلى أن السعر سيزيد في شهر رمضان بمقدار 50 دينارا، وفي العشرة الأيام الأخيرة سيزيد أيضا 50 دينارا أخرى، موضحا أن "رحلة العمرة ستتمثل في المكوث بالمدينة 3 ليال، ومن ثم المكوث 11 ليلة في مكة المكرمة، مع توفير وسائل نقل حديثه وتمتع المعتمرين بخدمات موحدة بين الضفة وغزة".

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