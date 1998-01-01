موقع لبناني يكشف ضبط شبكة دعارة يديرها ضابط ومسؤول بحزب الله

بيروت /سما/

كشف وسائل إعلام لبنانية، أن الأجهزة الأمنية ضبطت شبكة دعارة، يديرها أحد المسؤوليين في تنظيم حزب الله، إضافة لشخص آخر يعمل ضابطا في الشرطة.

وقال موقع "المدن"، إن "مساعد مسؤول اللجنة الأمنية في حزب الله أ. ص. ط، والعقيد في الشرطة القضائية ف. ح، تورطا بإنشاء وإدارة شبكة دعارة.

وأضاف: أن المسؤول في الحزب، وضابط الشرطة، أقاما وكرا للدعارة بالقرب من مقر "اللجنة الأمنية" في بعلبك.

وأوضح الموقع اللبناني، أن ضابط الشرطة أوقف لدى شعبة المعلومات، فيما يجري التحقيق من قبل حزب الله مع قياديه، وسط أنباء عن تورط قيادي آخر في القضية.