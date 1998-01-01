رأفت يكشف هدف مشاركة الرئيس بالقمة و يدين تنظيم حماس لحراك يطالب برحيل عباس

رام الله / سما /

ادان صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، اليوم الاحد، اقدام حماس على تنظيم مظاهرات في قطاع غزة تطالب برحيل الرئيس.

وأكد رأفت في بيان له، على أن مشاركة الرئيس في القمة العربية الاوربية في شرم الشيخ، هدفها تأمين الدعم لمواصلة كفاح شعبنا وحقوقه.

وأضاف: "من المؤسف أن تقدم حركة حماس اليوم وفي الوقت الذي تعقد فيه القمة العربية الاوربية الأولى في شرم الشيخ بمشاركة الرئيس، على تنظيم مظاهرات في قطاع غزة تدعو الى رحيله، في مناكفة سياسية لا أخلاقية".

وتابع: "اقدام حركة حماس على ذلك يؤكد من جديد رفضها لتنفيذ الاتفاقيات الفلسطينية وآخرها اتفاق المصالحة والذي وقع في القاهرة عام 2017 وأجمعت عليه كل الفصائل الفلسطينية.

واستنكر اقدام حركة حماس على تنظيم هذه المظاهرات، ودعاها الى وقفها فورا والاستجابة للجهود المصرية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، من خلال المباشرة فوراً في تنفيذ اتفاق المصالحة الذي تم التوصل اليه بين فتح وحماس تحت الرعاية المصرية بالقاهرة في 2017.

وشدد رأفت على أن الرئيس محمود هو الرئيس الشرعي للشعب الفلسطيني المنتخب من قبل شعبنا ومن قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومجلسها المركزي.