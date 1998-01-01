المركز الفلسطيني يختار الفائزين بجائزة الإبداع والتميز

رام الله / سما /

عقد المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية ومن خلال مشروع تعزيز الريادية عند طلبة الجامعات اجتماعا موسعا للجنة الجائزة في جامعة القدس ابوديس، لمناقشة الطلبات المقدمة من الجامعات الفلسطينية لجائزة الإبداع والتميز الطلابي في الحلول التقنية.

وشارك في الجلسة المهندس طارق التميمي مدير غرفة تجارة الخليل ممثلا عن القطاع الخاص والدكتور رضوان القصراوي رئيس وحدة الإبداع في جامعة القدس ابو ديس والدكتورة مي المغثة عضو المجلس الأعلى للابداع والريادية وايمان معالي من وحدة الإبداع والتميز في جامعة بيرزيت والمهندس محمد الدويكات من وحدة الإبداع والريادية في جامعة النجاح والمحامي محمد سلام مدير المشروع وفداء ابو تركي رئيسة مجلس الحاضنة الأولى لسيدات الأعمال في فلسطين إرادة وجميل الدرباشي رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني .

وناقش المشاركون المشاريع المقدمة من الطلبة في قضايا التكنولوجيا والبيئة والطاقة المتجددة والزراعة والتربة وركزوا على المبادرات الخلاقة الجديدة والتي تترك اثرا ايجابيا على المجتمع الفلسطيني والتي تقدم حلولا إبداعية بتكلفة قليلة وبجودة عالية حيث تم ترتيب الفائزين استعدادا لحفل التكريم الذي سيتم إقامته في جامعة القدس ابو ديس في منتصف شهر آذار القادم.

والجدير ذكره ان هذه الجائزة تم اعتمادها من قبل المركز الفلسطيني كتقليد سنوي ينفذ في جميع الجامعات الفلسطينية.