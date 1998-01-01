التربية تتسلم مشروع انشاء مدرسة ذكور ابن سينا الأساسية في دورا

رام الله / سما /

تسلمت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارة العامة للأبنية مشروع إنشاء مدرسة ذكور ابن سينا الأساسية في مدينة دورا مديرية جنوب الخليل، بتمويل من المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا، إذ بلغت تكلفة المشروع الإجمالية مليون و280 ألف دولار.

وأوضحت الوزارة، أن المشروع اشتمل على إضافة (16) غرفة صفية ووحدة إدارية إضافة لمرافق وغرف التخصصية بما يشمل مختبرين للعلوم والتكنولوجيا، ومكتبة وغرفة حرف وفنون، ومرافق وساحات بالإضافة إلى تركيب خلايا شمسية على سطح المدرسة لتوليد الكهرباء والذي بات عنصراً مهماً في المباني المدرسية الجديدة، وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات مما يعزز توجهات الوزارة نحو مدارس خضراء ومستدامة.

من جهته، أشار مدير عام الأبنية م. فخري الصفدي، أن تصميم المشروع راعى جميع متطلبات ومعايير البناء الأخضر المستدام الذي تسعى الوزارة لتعزيزه، بما يشمل تأمين العزل الحراري والعزل الصوتي وتوفير البيئة الداخلية والخارجية المناسبة للطلبة.

ولفت الصفدي أن هذا المشروع سيسهم في تحسين البيئة التعليمية من حيث استيعاب الزيادة الطبيعية السنوية في أعداد الطلبة، وتوفير الغرف التخصصية اللازمة.