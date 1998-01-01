  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية تتسلم مشروع انشاء مدرسة ذكور ابن سينا الأساسية في دورا

الأحد 24 فبراير 2019 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تسلمت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارة العامة للأبنية مشروع إنشاء مدرسة ذكور ابن سينا الأساسية في مدينة دورا مديرية جنوب الخليل، بتمويل من المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا، إذ بلغت تكلفة المشروع الإجمالية مليون و280 ألف دولار.

وأوضحت الوزارة، أن المشروع اشتمل على إضافة (16) غرفة صفية ووحدة إدارية إضافة لمرافق وغرف التخصصية بما يشمل مختبرين للعلوم والتكنولوجيا، ومكتبة وغرفة حرف وفنون، ومرافق وساحات بالإضافة إلى تركيب خلايا شمسية على سطح المدرسة لتوليد الكهرباء والذي بات عنصراً مهماً في المباني المدرسية الجديدة، وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات مما يعزز توجهات الوزارة نحو مدارس خضراء ومستدامة.

من جهته، أشار مدير عام الأبنية م. فخري الصفدي، أن تصميم المشروع راعى جميع متطلبات ومعايير البناء الأخضر المستدام الذي تسعى الوزارة لتعزيزه، بما يشمل تأمين العزل الحراري والعزل الصوتي وتوفير البيئة الداخلية والخارجية المناسبة للطلبة.

ولفت الصفدي أن هذا المشروع سيسهم في تحسين البيئة التعليمية من حيث استيعاب الزيادة الطبيعية السنوية في أعداد الطلبة، وتوفير الغرف التخصصية اللازمة.

#التربية والتعليم

الأكثر قراءة اليوم

تمزيق لافتات تطالب برحيل الرئيس.. فتح: شعبنا بغزة ينتفض دفاعا عن الشرعية

فيديو ..صحفية إسرائيلية تجهش بالبكاء بالبث المباشر: كفانا احتلال لشعب اخر منذ 52 عاما

البردويل : "حماس" تشارك الأحد في مظاهرة بغزة تطالب برحيل الرئيس عباس

الحكم على فنان مصري كبير بالمؤبد بسبب أحداث مجلس الوزراء

الشيخ: تجاوزات حماس سوف تدفعنا لاتخاذ اجراءات حول مستقبل وجودها والحركة ترد

سيدة استرالية تقاضي الحكومة بسبب "حرمانها ممارسة الجنس"!

أردوغان يهاجم الاعدامات بمصر ويتحدى ابن سلمان

الأخبار الرئيسية

الرئيسان عباس والسيسي يبحثان المصالحة وعملية السلام في شرم الشيخ

1-1550999581

مستوطنون يقتحمون الاقصى وشرطة الاحتلال تفرج عن الشيخين سلهوب وبكيرات بشروط

توتر بسجن النقب والقوات الخاصة تتأهب لقمع حراك الأسرى الفلسطينيين

كوخافي - ارشيف

كوخافي يطلب من قادة الجيش إعداد خطة للانتصار في الحرب المقبلة

جيش الإحتلال يجري تدريبات مفاجئة تحاكي سيناريوهات خاصة بقطاع غزة