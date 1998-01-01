  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحمد الله يتسلم تقرير كتاب فلسطين الاحصائي السنوي لعام 2018

الأحد 24 فبراير 2019 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تسلم رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، تقرير كتاب فلسطين الاحصائي السنوي لعام 2018، من رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض.

ويشمل التقرير أهم المراجع الإحصائية الرسمية الشاملة حول الفلسطينيين، حيث يوفر إحصاءات حول أبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجدهم، من النواحي السكانية، والديموغرافية، والاقتصادية، والجغرافية.

وأعرب الحمد الله عن ثقته العالية واعتزازه بالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والأسرة الإحصائية في فلسطين، مثمنا عملهم وجهودهم في توفير الإحصاءات، لاستخدامها في التخطيط ورسم السياسات من قبل الحكومة.

بدورها، شكرت عوض رئيس الوزراء على اهتمامه ودعمه المتواصل لجهاز الإحصاء، وثقته والحكومة بالعمل الذي يقوم به الجهاز.

واطلعت عوض الحمد الله على مشاركة فلسطين ممثلة برئيس الجهاز في اجتماع اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة المرتقب مطلع الشهر القادم.

#الحمد الله

الأكثر قراءة اليوم

تمزيق لافتات تطالب برحيل الرئيس.. فتح: شعبنا بغزة ينتفض دفاعا عن الشرعية

فيديو ..صحفية إسرائيلية تجهش بالبكاء بالبث المباشر: كفانا احتلال لشعب اخر منذ 52 عاما

البردويل : "حماس" تشارك الأحد في مظاهرة بغزة تطالب برحيل الرئيس عباس

الحكم على فنان مصري كبير بالمؤبد بسبب أحداث مجلس الوزراء

الشيخ: تجاوزات حماس سوف تدفعنا لاتخاذ اجراءات حول مستقبل وجودها والحركة ترد

سيدة استرالية تقاضي الحكومة بسبب "حرمانها ممارسة الجنس"!

أردوغان يهاجم الاعدامات بمصر ويتحدى ابن سلمان

الأخبار الرئيسية

الرئيسان عباس والسيسي يبحثان المصالحة وعملية السلام في شرم الشيخ

1-1550999581

مستوطنون يقتحمون الاقصى وشرطة الاحتلال تفرج عن الشيخين سلهوب وبكيرات بشروط

توتر بسجن النقب والقوات الخاصة تتأهب لقمع حراك الأسرى الفلسطينيين

كوخافي - ارشيف

كوخافي يطلب من قادة الجيش إعداد خطة للانتصار في الحرب المقبلة

جيش الإحتلال يجري تدريبات مفاجئة تحاكي سيناريوهات خاصة بقطاع غزة