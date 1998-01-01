  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيسان عباس والسيسي يبحثان المصالحة وعملية السلام في شرم الشيخ

الأحد 24 فبراير 2019 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيسان عباس والسيسي يبحثان المصالحة وعملية السلام في شرم الشيخ



شرم الشيخ/ وكالات/

 اجتمع الرئيس محمود عباس، ظهر الاحد، في مدينة شرم الشيخ، مع نظيره رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.

وبحث الرئيسان مجمل التطورات خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي، والجهود المبذولة لإعطاء دفعة لعملية السلام.

وشكر الرئيس عباس، الرئيس السيسي، على رعاية جمهورية مصر العربية، بقيادته، للمصالحة الفلسطينية، واتفقا على استمرار التنسيق بينهما لما فيه مصلحة البلدين.

وحضر الاجتماع، امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح.

وكان الرئيس محمود عباس، قد وصل مساء السبت، إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية الأولى التي تنعقد مساء اليوم الاحد، كما سيعقد سيادته عدة لقاءات مع عدد من الرؤساء والمسؤولين على هامش أعمال القمة اليوم، وأولها القمة الثنائية التي جمعته مع شقيقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

#عباس #شرم الشيخ #مصر #السيسي

الأكثر قراءة اليوم

تمزيق لافتات تطالب برحيل الرئيس.. فتح: شعبنا بغزة ينتفض دفاعا عن الشرعية

فيديو ..صحفية إسرائيلية تجهش بالبكاء بالبث المباشر: كفانا احتلال لشعب اخر منذ 52 عاما

البردويل : "حماس" تشارك الأحد في مظاهرة بغزة تطالب برحيل الرئيس عباس

الحكم على فنان مصري كبير بالمؤبد بسبب أحداث مجلس الوزراء

الشيخ: تجاوزات حماس سوف تدفعنا لاتخاذ اجراءات حول مستقبل وجودها والحركة ترد

سيدة استرالية تقاضي الحكومة بسبب "حرمانها ممارسة الجنس"!

أردوغان يهاجم الاعدامات بمصر ويتحدى ابن سلمان

الأخبار الرئيسية

1-1550999581

مستوطنون يقتحمون الاقصى وشرطة الاحتلال تفرج عن الشيخين سلهوب وبكيرات بشروط

توتر بسجن النقب والقوات الخاصة تتأهب لقمع حراك الأسرى الفلسطينيين

كوخافي - ارشيف

كوخافي يطلب من قادة الجيش إعداد خطة للانتصار في الحرب المقبلة

جيش الإحتلال يجري تدريبات مفاجئة تحاكي سيناريوهات خاصة بقطاع غزة

ارباك

صور... اصابات خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق خانيونس