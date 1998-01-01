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الرئيس يجتمع مع نظيره المصري

الأحد 24 فبراير 2019 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يجتمع مع نظيره المصري



القاهرة / وكالات /

اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ظهر اليوم الاحد، في مدينة شرم الشيخ، مع اخيه رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.

وبحث الرئيسان مجمل التطورات خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي، والجهود المبذولة لإعطاء دفعة لعملية السلام.

وشكر الرئيس عباس، الرئيس السيسي، على رعاية جمهورية مصر العربية، بقيادته، للمصالحة الفلسطينية، واتفقا على استمرار التنسيق بينهما لما فيه مصلحة البلدين.

وحضر الاجتماع، امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح.

وكان الرئيس محمود عباس، قد وصل مساء امس السبت، إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية الأولى التي تنعقد مساء اليوم الاحد، كما سيعقد سيادته عدة لقاءات مع عدد من الرؤساء والمسؤولين على هامش أعمال القمة اليوم، وأولها القمة الثنائية التي جمعته مع شقيقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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