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موعد سفر بعثة منتخب الشاطئية لتايلاند

الأحد 24 فبراير 2019 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد سفر بعثة منتخب الشاطئية لتايلاند



غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن موعد سفر منتخب الشاطئية إلى تايلاند, للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2019.

وأكد الاتحاد الفلسطيني, أن المنتخب سيغادر غزة الأربعاء المقبل عبر معبر رفح البري جنوب القطاع, متمنيا أن يحقق نتائج قوية في البطولة الآسيوية لضمان إسعاد الشعب الفلسطيني.

ويلعب منتخب الشاطئية في المجموعة الأولى للبطولة, إذ يواجه تايلاند "المستضيف" في السابع من مارس المقبل, على أن يلعب مع أفغانستان في التاسع منه, بينما يتحدى ماليزيا في الحادي عشر من نفس الشهر.

يشار إلى أن منتخب الشاطئية الفلسطيني يضم 12 لاعبا هم: فادي جابر، وإياد أبو دياب، وفادي العراوي، وميسرة البواب، وإياد النبريص، ومحمد السدودي، ومحمد حسان، ومحمود النيرب، وعلاء عطية، وإسلام أبو عبيدة، وأحمد اللولحي، ويوسف شلدان.

#منتخب الشاطئية

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