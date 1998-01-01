دراسة بريطانية: إهمال الشريك يؤدي للموت المبكر

وكالات / سما /

حذرت دراسة حديثة أجريت في جامعة أدنبرة ببريطانيا من إهمال شريك الحياة، موضحة أنه قد يزيد من احتمالية الموت المبكر لدى الطرف الآخر بسبب الضغوطات النفسية التي يتعرض لها.

وحسب صحيفة “ديلي ميل”، أجرى الباحثون استجوابًا لأكثر من 1100 شخص عن مدى اهتمام شريك الحياة بهم، وعما إذا كان يقدم الدعم لهم.

وأوضح الباحثون أن نتائج الدراسة أظهرت أن الأشخاص الذين لديهم شركاء لا يهتمون بهم عانوا من ضغوطات نفسية شديدة أكثر من غيرهم، كما وجدوا أنهم أصبحوا أكثر عرضة للوفاة بعد نحو 20 عامًا من زواجهم بسبب تأثير الإجهاد عليهم.

وأشار العلماء إلى أن دعم الشريك والاهتمام به يساهم كثيرًا في تقليل الضغط والإجهاد ويقلل من احتمالية حدوث أي تأثيرات سلبية على الصحة.

يذكر أن الإجهاد المزمن يرتبط بالأسباب الرئيسية الـ6 للوفاة وهي أمراض القلب، أمراض الرئة، السرطان، الحوادث، الانتحار، تليف الكبد، وذلك وفقًا للجمعية الأمريكية لعلم النفس.