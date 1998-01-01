  1. الرئيسية
  2. هو وهي

دراسة بريطانية: إهمال الشريك يؤدي للموت المبكر

الأحد 24 فبراير 2019 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة بريطانية: إهمال الشريك يؤدي للموت المبكر



وكالات / سما /

حذرت دراسة حديثة أجريت في جامعة أدنبرة ببريطانيا من إهمال شريك الحياة، موضحة أنه قد يزيد من احتمالية الموت المبكر لدى الطرف الآخر بسبب الضغوطات النفسية التي يتعرض لها.

وحسب صحيفة “ديلي ميل”، أجرى الباحثون استجوابًا لأكثر من 1100 شخص عن مدى اهتمام شريك الحياة بهم، وعما إذا كان يقدم الدعم لهم.

وأوضح الباحثون أن نتائج الدراسة أظهرت أن الأشخاص الذين لديهم شركاء لا يهتمون بهم عانوا من ضغوطات نفسية شديدة أكثر من غيرهم، كما وجدوا أنهم أصبحوا أكثر عرضة للوفاة بعد نحو 20 عامًا من زواجهم بسبب تأثير الإجهاد عليهم.

وأشار العلماء إلى أن دعم الشريك والاهتمام به يساهم كثيرًا في تقليل الضغط والإجهاد ويقلل من احتمالية حدوث أي تأثيرات سلبية على الصحة.

يذكر أن الإجهاد المزمن يرتبط بالأسباب الرئيسية الـ6 للوفاة وهي أمراض القلب، أمراض الرئة، السرطان، الحوادث، الانتحار، تليف الكبد، وذلك وفقًا للجمعية الأمريكية لعلم النفس.

#الشريك

الأكثر قراءة اليوم

تمزيق لافتات تطالب برحيل الرئيس.. فتح: شعبنا بغزة ينتفض دفاعا عن الشرعية

فيديو ..صحفية إسرائيلية تجهش بالبكاء بالبث المباشر: كفانا احتلال لشعب اخر منذ 52 عاما

البردويل : "حماس" تشارك الأحد في مظاهرة بغزة تطالب برحيل الرئيس عباس

الحكم على فنان مصري كبير بالمؤبد بسبب أحداث مجلس الوزراء

الشيخ: تجاوزات حماس سوف تدفعنا لاتخاذ اجراءات حول مستقبل وجودها والحركة ترد

لأول مرة منذ سنوات.. وفد طبي مصري يصل غزة عبر معبر "بيت حانون"

سيدة استرالية تقاضي الحكومة بسبب "حرمانها ممارسة الجنس"!

الأخبار الرئيسية

1-1550999581

مستوطنون يقتحمون الاقصى وشرطة الاحتلال تفرج عن الشيخين سلهوب وبكيرات بشروط

توتر بسجن النقب والقوات الخاصة تتأهب لقمع حراك الأسرى الفلسطينيين

كوخافي - ارشيف

كوخافي يطلب من قادة الجيش إعداد خطة للانتصار في الحرب المقبلة

جيش الإحتلال يجري تدريبات مفاجئة تحاكي سيناريوهات خاصة بقطاع غزة

الجهاد: لم نصدر أي بيانات بخصوص المظاهرات التي دعا لها الحراك الشعبي بغزة