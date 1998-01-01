  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بينت : نتنياهو وترامب سيعلنان عن خطة اقامة دولة فلسطينية بعد الانتخابات

الأحد 24 فبراير 2019 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينت : نتنياهو وترامب سيعلنان عن خطة اقامة دولة فلسطينية بعد الانتخابات



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس حزب "اليمين الجديد" نفتالي بينت ان رئيس الوزراء الاسرائيلي والرئيس الامريكي دونالد ترامب يسعيان الى الخروج بخطة اقامة دولة فلسطينية بعد الانتخابات المقررة في نيسان، كما نشرت القناة السابعة الاسرائيلية.

واضاف بينت في افتتاح اعمال جلسة الحكومة الاسبوعي، انهما يؤجلان هذا القرار كي لا تصبح الامور اصعب اكثر من ذلك على نتنياهو بالانتخابات.

ورد نتنياهو على بينت كما نشرت "معاريف" بالقول "انا افهم ان بينت متوتر ومرتبك...".

وقال مسؤولو الليكود ردا على بينت: "هذا هراء وليس له علاقة بالواقع..".

#بينت #نتنياهو #ترامب

الأكثر قراءة اليوم

تمزيق لافتات تطالب برحيل الرئيس.. فتح: شعبنا بغزة ينتفض دفاعا عن الشرعية

فيديو ..صحفية إسرائيلية تجهش بالبكاء بالبث المباشر: كفانا احتلال لشعب اخر منذ 52 عاما

البردويل : "حماس" تشارك الأحد في مظاهرة بغزة تطالب برحيل الرئيس عباس

الحكم على فنان مصري كبير بالمؤبد بسبب أحداث مجلس الوزراء

الشيخ: تجاوزات حماس سوف تدفعنا لاتخاذ اجراءات حول مستقبل وجودها والحركة ترد

لأول مرة منذ سنوات.. وفد طبي مصري يصل غزة عبر معبر "بيت حانون"

سيدة استرالية تقاضي الحكومة بسبب "حرمانها ممارسة الجنس"!

الأخبار الرئيسية

سرايا

صور: الالاف يحتشدون في ساحة السرايا بغزة للمطالبة برحيل الرئيس عباس

CDdFB

شرطة الاحتلال الاسرائيلي تقرر ابعاد سلهب وبكيرات عن الاقصى لـ 7 ايام

كوخافي - ارشيف

كوخافي يطلب من قادة الجيش إعداد خطة للانتصار في الحرب المقبلة

جيش الإحتلال يجري تدريبات مفاجئة تحاكي سيناريوهات خاصة بقطاع غزة

الجهاد: لم نصدر أي بيانات بخصوص المظاهرات التي دعا لها الحراك الشعبي بغزة