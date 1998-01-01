بينت : نتنياهو وترامب سيعلنان عن خطة اقامة دولة فلسطينية بعد الانتخابات

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس حزب "اليمين الجديد" نفتالي بينت ان رئيس الوزراء الاسرائيلي والرئيس الامريكي دونالد ترامب يسعيان الى الخروج بخطة اقامة دولة فلسطينية بعد الانتخابات المقررة في نيسان، كما نشرت القناة السابعة الاسرائيلية.

واضاف بينت في افتتاح اعمال جلسة الحكومة الاسبوعي، انهما يؤجلان هذا القرار كي لا تصبح الامور اصعب اكثر من ذلك على نتنياهو بالانتخابات.

ورد نتنياهو على بينت كما نشرت "معاريف" بالقول "انا افهم ان بينت متوتر ومرتبك...".

وقال مسؤولو الليكود ردا على بينت: "هذا هراء وليس له علاقة بالواقع..".