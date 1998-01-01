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مستوطنون يلجأون للعلاج النفسي بسبب التظاهرات على حدود غزة

الأحد 24 فبراير 2019 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يلجأون للعلاج النفسي بسبب التظاهرات على حدود غزة



القدس المحتلة / سما /

 نشرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، تقريرا مطولا حول حالة الهلع والخوف التي تنتاب المستوطنين في غلاف غزة بفعل التظاهرات الليلية التي يطلق عليها "الإرباك الليلي" على حدود القطاع والتي يستخدم فيها الفلسطينيون العبوات المتفجرة.

وقالت الصحيفة إن هناك ارتفاعا في عدد المستوطنين الذين يلجأون للعلاج النفسي، بسبب المخاوف التي تثيرها العبوات المتفجرة. على الرغم من المحاولات الإسرائيلية للتقليل منها. 

واشتكى عدد من المستوطنين في مقابلات منفصلة مع الصحيفة من تآكل قوة الردع الإسرائيلية، واعتبروا أن الهجمات الليلية زادت من وضع المستوطنات سوءا أكثر مما كانت عليه خلال التصعيد الأخير الذي شهد إطلاق 500 صاروخ، وأنهم يجدون صعوبات كبيرة في التعامل مع أبنائهم لمحاولة احتواء لحظات خوفهم الشديد من الانفجارات على الحدود التي تهز المنازل.

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