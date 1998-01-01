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قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطنا من الضفة

الأحد 24 فبراير 2019 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الأحد، 12 مواطنا من الضفة.

وبين نادي الأسير، في بيان، أن عمليات الاعتقال استهدفت رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات، إضافة إلى المواطنين نور العجلوني، وحسن عياد حيث جرى اعتقالهما من باب العامود.

فيما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من محافظة قلقيلية وهم: مصطفى الحاج حسن، وداود شنطي (23 عاماً)، ومحمد عبد اللطيف داود.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقل الاحتلال المواطنين: محمد أشرف عيسى، وصامد محمود صباح وكلاهما من بلدة الخضر، علاوة على حمزة أبو يابس من مخيم الدهيشة.

يُضاف إلى المعتقلين محمد عزيز الريماوي، ومراد كريم البرغوثي، وهما من بلدة بيت ريما في محافظة رام الله والبيرة.

#قوات الاحتلال

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