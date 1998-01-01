صور: الالاف يحتشدون في ساحة السرايا بغزة للمطالبة برحيل الرئيس عباس

غزة / سما /

احتشد الاف المواطنين اليوم الاحد في ساحة السرايا وسط مدينة غزة للمشاركة في حملة سياسية منظمة للمطالبة برحيل الرئيس محمود عباس وهتفوا ضد الرئيس.

من جانبه قال الحراك الشعبي خلال الفعالية :" نؤكد اليوم أن غزة ليست حمل إضافي بل هي خزان الثورة ونؤكد أننا لسنا عبيد للحاكم.

واضاف ان هذه لحظة تاريخية من عمر الوطن نقف فيها ضد الاستبداد والظلم وتابع :" جئنا اليوم للمطالبة بانتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومحلية ولن ترهبنا سياسة التخوين .

وشهدت ساحة السرايا وسط غزة استعدادات لوجستية لاستقبال المتظاهرين، الذين توافدوا من مختلف مناطق ومحافظات قطاع غزة .

و اغلقت شرطة مرور غزة كافة الطرق المؤدية لساحة السرايا ابتداء من الآن حتى إنتهاء الفعالية المقامة في ساحة السرايا حيث اغلقت مفترقات ضبيط والطيران والحايك وشارع عمر المختار تقاطع منتزه البلدية وتقاطع شارع الشهداء مع الجلاء.

ودعا البيان الختامي للفعالية "إلى عدم التعامل مع الرئيس عباس كرئيس للشعب الفلسطيني وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يحول عباس دون تنظيمها منذ عام 2009".

وذكر البيان أن الرئيس عباس "يعتقل المعارضين السياسيين ويفرض حصارًا على قطاع غزة وتسبب بتجويع عائلات كثيرة بعد قطع رواتبها".

وطالب البيان جامعة الدول العربية والهيئات الدولية بـ"نزع الشرعية عن الرئيس عباس "، داعيًا المؤسسات الحقوقية الدولية لإنهاء معاناة شعبنا في غزة.

وكان الحراك دعا في 21 فبراير الجاري "للخروج في مسيرات حاشدة يوم الأحد"؛ للمطالبة برحيل الرئيس محمود عباس.

يشار الى ان الجبهة الشعبية والجهاد الاسلامي وباقي الفصائل رفضوا هذه الحملة، واعتبروها عبئا اضافيا على المواطنين.