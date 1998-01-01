زوجة أحمد إبراهيم تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة زواجه من أنغام

وكالات / سما /

أكدت ياسمين عيسى، زوجة الموزع أحمد إبراهيم، أنها قامت برفع دعوى طلاق مؤخرا، بسبب زواجه من أنغام، الذي أثار جدلاً كبيراً لأنه متزوج ولديه طفلان، كما أنها تكبره بأكثر من عشرة سنوات.

وقالت ياسمين: “لا أحب الإعلام، ولكن لابد أن أوضح الحقيقة كاملة، وهي أنني تفاجأت بزواج زوجي من أنغام ولم نكن منفصلين وعلاقتي به كانت جيدة. وعندما علمت بزواجه تدهورت حالتي الصحية وأصبت بارتفاع شديد في ضغط الدم ولا يوجد اي حل امامي الآن سوى الطلاق”.

وأضافت: “بعض المواقع الإخبارية زعمت بأن أنغام إتصلت بي لإبلاغي زواجها من زوجي ولكن هذا الكلام غير صحيح وهي لم تتحدث معي”.