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نجوى كرم تكشف حقيقة زواجها من ماجد المهندس

الأحد 24 فبراير 2019 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجوى كرم تكشف حقيقة زواجها من ماجد المهندس



وكالات / سما /

قالت الفنانة اللبنانية نجوى كرم في لقاء مصور لها مع إذاعة "أغاني أغاني" اللبنانية، أنها تستنكر الشائعات التي طالتها حول زواجها من الفنان العراقي ماجد المهندس، وذلك بعد أن أطل الثنائي قبل فترة على غلاف مجلة زهرة الخليج، في لقطات رومانسية ضمن جلسة تصوير الحوار.

وقالت نجوى كرم في لقاء لها مع الإعلامي اللبناني فراس حليمة، إنها قالت وقت إنتشار تلك الشائعات: "كفاية مشاغبات .. أنا بدي مشاغبات إيجابية".

وكانت نجوى كرم قد التقت الفنان ماجد المهندس في حفل مشترك يوم 14 فبراير الجاري ، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت.

#نجوى كرم

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