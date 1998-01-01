كولومبيا تهدم مبنى بابلو إسكوبار

وكالات / سما /

قامت بلدية مديلين في كولومبيا بهدم مبنى «موناكو» الذي كان مقر إقامة تاجر المخدرات الكولومبي الشهير بابلو إسكوبار المحصن، بالمتفجرات لتقيم مكانه حديقة تكريما لضحاياه.

وقالت البلدية عبر «تويتر»، «سيزول مبنى موناكو. الأمر لا يتعلق بمحو التاريخ بل ببدء رواية التاريخ بطريقة تنصف الابطال الحقيقيين اي الضحايا».

ويقع المبنى الفخم جدا في ثماني طبقات وكان يقيم فيه زعيم كارتل ميديين وعائلته. وقد قتلت الشرطة إسكوبار العام 1993. وتم هدم المنزل عند الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي (الساعة 16,00 ت غ). وأصبح المبنى متداعيا جدا وستحل مكانه حديقة تمتد على خمسة آلاف متر مربع تكريما لذكرى آلاف الأشخاص الذين قتلوا خلال فترة «إرهاب المخدرات» العنيفة في الثمانينات والتسعينات حيث كانت تتواجه كارتلات المخدرات في حرب لا ترحم.

ويندرج هدم المكان في إطار حملة لبلدية ميديلين التي تريد رواية التاريخ بطريقة مختلفة عما يرد في المسلسلات التلفزيونية والمسارات السياحية. وقد بنى إسكوبار الدار البيضاء في الثمانينات في قلب حي إل بوبلادو الراقي في ميديلين. وتزور مجموعات من الناس المكان يوميا. وكان بابلو إسكوبار على رأس إمبراطورية إجرامية ويعتبر في فترة من الفترات أحد أكبر أثرياء العالم بحسب مجلة «فوربز».