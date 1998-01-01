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المحترفين: بلاطة وحيدا في الصدارة وفوز ثمين للمكبر على السموع

الأحد 24 فبراير 2019 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المحترفين: بلاطة وحيدا في الصدارة وفوز ثمين للمكبر على السموع



رام الله / سما /

اسدل الستار أمس  السبت عن مباريات الاسبوع الرابع عشر من دوري القدس للمحترفين برعاية اورديو ، وبقي لقاء واحد مؤجل بين هلال القدس ومركز طولكرم بسبب مشاركة هلال القدس في كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم على ان تتم جدولة اللقاء لاحقا .

وفيما يلي التفاصيل :

بلاطة + ترجي واد النيص

الشوط الأول جاء لصالح الجدعان حيث ى بدأ بسلسلة هجمات سريعة انطلقت من العمق عن طريق خالد سالم , عدي خروب , ليث خروب , ادهم ابو رويس , محمود ابو وردة واعتمد الترجي على الهجمات المرتدة والكرات الثابتة .

وصمد الترجي حتى الدقيقة العاشرة عندما احتسب الحكم ركلة مباشرة لصالح الجدعان من خط الـ18 نفذها مراد اسماعيل صاروخية في حلق مرمى توفيق علي .

وفي الدقيقة 37 جاء الهدف الثاني من كرة عرضية عندما توغل ادهم ابو رويس من الجهة اليمنى ليستقبل ليث خروب الكرة من حدود الـ18 وسددها صاروخية بالعارضة لترتد وتجد المتابع خالد سالم الذي اودعها في المرمى وفي الدقيقة 40 استغل خضر جمال الدربكة داخل منطقة الجزاء وخطف الكرة من بين المدافعين وسددها في المرمى لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف

الشوط الثاني : جاء عكس سابقه حيث تحسن أداء الترجي واعتمد الجدعان على الهجمات المرتدة وشهدت الدقائق الأخيرة هجمات مكثفة من قبل الترجي بغية ادراك التعادل لكنها باءت بالفشل لينتهي اللقاء بهدفين مقابل هدف .

حكم اللقاء : يزيد ابو عرقوب ساعده مأمون الدراويش , خلدون ابو قبيطة والرابع محمد الصالحي راقبه انيس سماعنة وقيم الحكام عبد القادر عيد

جبل المكبر + السموع

ثلاث نقاط ثمينة انتزعها المكبر من السموع بعد ان فاز عليه في لقاء احتضنه ملعب اريحا وانتهى بهدف مقابل لا شيء .

راقب اللقاء مجدي زبيدات .

سجل هدف المكبر حسين جوهر في الدقيقة "43" .وبهذا رفع المكبر رصيده الى " 17" نقطة فيما بقي السموع برصيد "21" نقطة .

حكم اللقاء : اسحق الكيلاني ، عارف نزار ، كنان بعجاوي وسامر ابو ليل .

#دوري المحترفين

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