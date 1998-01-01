الثالول: 5 نصائح طبيعية للتخلص منه

وكالات / سما /

الثالول هو التهاب وعدوى حميدة شائعة الحدوث لدى البالغين والأطفال على حد سواء. للتخلص منه بسرعة وتجنّب انتشاره إلى مناطق أخرى من الجسم، من الضروري معالجته.

تعرّفي في الآتي إلى 5 علاجات طبيعية لـ الثالول وفق مجلة "سيدتي":

الليمون لمحاربة الثآليل

يمتاز الليمون بخصائص مطهّرة ومعقّمة، ويُنصح باستخدامه لمعالجة الثآليل. ولفعل ذلك يؤخذ لحاء الليمون ويقطع إلى قطع صغيرة ثم يُنقع في الخل الأبيض لمدة يومين إلى ثلاثة أيام. ولمعالجة الثآليل يكفي أخذ بعض القطع الصغيرة من هذا التحضير، ووضعها على المكان المراد معالجته وتثبيتها باللاصق. وفي اليوم التالي سوف تجدين أنَّ الثآليل أصبحت أكثر طراوة، ويستغرق الأمر بضعة أيام لكي يشفى الجلد. ولاحظي أنه إذا كان الثالول بقطر 7 ملم فمن الضروري تكرار الإجراء إلى أيام عدة.

خل التفاح لكي تصبح الثآليل أطرى

غالبًا ما تظهر الثآليل الأخمصية بعد السباحة في برك السباحة العامة. ومن أجل معالجة هذه الناميات الجلدية الصغيرة بفعالية وبسرعة، يُستخدم خلّ التفاح. ويكفي أن تغلي 150 مل من خل التفاح لمدة 5 دقائق ثم تركه يبرد قبل وضعه باستخدام القطن على المنطقة المراد معالجتها لمدة 5 إلى 8 دقائق. وبحسب حجم الثؤلول، وسوف يستغرق الأمر بين 2 إلى 3 أيام من التطبيق، وفي النهاية سوف يقل حجم الثؤلول ويتلاشى.

الثوم الطازج ضد الثآليل

يشار باستخدام الثوم الطازج في معالجة الثآليل. وللحصول على نتائج سريعة يكفي سحق فص من الثوم الطازج إلى أن يصبح عجينة لينة قبل وضعه على المنطقة المصابة بالثآليل. والوقت الأفضل لتنفيذ هذا العلاج هو قبل النوم، ولا تنسي تثبيت الثوم على المنطقة باستخدام الضمادات أو اللاصق.

وفي اليوم التالي يكفي أن تنزعي الضمادة أو اللاصق وتنظيف الجلد باستخدام الماء الدافىء. وسوف يجف الثؤلول شيئًا فشيئًا ويختفي. ولكن إذا بقي الثؤلول أو جزء منه يمكن تكرار العلاج إلى 4 أيام، وبعد اليوم الرابع سيسقط الثؤلول بسهولة أكثر.

الملح

البديل الآخر لعلاج الثآليل الذي يجب أن نتذكره هو الملح فالملح يساعد بفعالية على التخلص من الثؤلول ويعمل على إذابته بسرعة. والعلاج سوف يستمر لمدة ثلاثة أيام ويفضل تطبيق حفنة من الملح الخشن على المنطقة المصابة والتي سبق وأن تمَّ تنظيفها بالماء الدافىء والصابون. ويطبّق هذا العلاج لمدة ثلاثة أيام في المساء إلى أن تختفي الثآليل.

ولمعالجة الثآليل الأخمصية يفضل نقع القدمين كل مساء في حمّام من الماء الساخن الممزوج مع حفنتين من الملح الخشن. ويمكن تكرار العملية لمدة يومين إلى ثلاثة أيام للحصول على نتائج سريعة.

النباتات: البتولا والصفصاف الأبيض ضد الثآليل

هناك بعض النباتات ذات الخصائص المدهشة التي يمكن أن تعالج الثآليل بسرعة وفعالية. ومن هذه النباتات على وجه الخصوص البتولا والصفصاف الأبيض، وهي شجرة تحتوي على جرعة عالية من حمض الصفصاف. يطبق كضمادة على الأجزاء المصابة. وتعطي أوراق الصفصاف أو أوراق البتولا نتيجة فعّالة للغاية.

كما يُنصح باستخدام بقلة الخطاطيف ((Celandine المعروفة أيضًا باسم عشبة الثآليل، بسبب خصائصها المطهّرة حيث تساعد على تجفيف الثآليل بعد استخدامها مرات عدة.