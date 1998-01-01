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"سر" ياباني يطيل أعمارنا!

الأحد 24 فبراير 2019 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"سر" ياباني يطيل أعمارنا!



وكالات / سما /

وجدت دراسة جديدة أن مفتاح إبطاء عملية الشيخوخة قد يكمن في نبات ياباني يُعرف باسم "Ashitaba".

واكتشف باحثو جامعة "Graz" في النمسا، أن المركب الموجود في النبات، واسمه "DMC"، يمكن أن يطيل العمر.

وفي الدراسة المنشورة في مجلة "Nature Communications"، زرع الباحثون المركب في ذباب الفاكهة والديدان والفئران.

وكشفت النتائج أن هذا المركب ساهم في إطالة عمر ذباب الفاكهة وحياة الديدان بنسبة 20%، بينما قام بحماية قلوب الفئران، حتى في حالة انخفاض تدفق الدم.

وقال الباحثون، بقيادة فرانك ميدو: "إن العمل الحالي يحدد (DMC) كمركب مضاد للشيخوخة، مع تأثيرات هامة لدى الفئران، وإمكانية تعزيز طول العمر عبر الأنواع المختلفة".

وفي ظل عمق النتائج، تقترح الدراسة أن "DMC" يعمل عن طريق تحفيز الالتهام الذاتي، وهي آلية يستخدمها الجسم للتخلص من الخلايا القديمة، واستبدالها بالخلايا الأكثر صحة.

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات، لفهم كيفية حدوث التأثيرات المفيدة نفسها لدى البشر.

#العمر #نباتات

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