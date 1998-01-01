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"شارب" تطلق روبوتا مميزا للعناية بالأطفال

الأحد 24 فبراير 2019 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"شارب" تطلق روبوتا مميزا للعناية بالأطفال



وكالات / سما /

أعلنت شركة "شارب" عن إطلاقها النسخة المعدلة من روبوتات "RoBoHon" الصغيرة المخصصة للعناية بالأطفال.

وزودت هذه الروبوتات بكاميرات ومايكروفونات تتصل مع شبكات الإنترنت، تمكن الأهل من مراقبة الأطفال في المنزل، والتواصل معهم صوتيا أو عبر الفيديو.

وأضافت "شارب" لهذه الأجهزة المميزة نحو 30 تطبيقا، تمكنها من العمل كمنبه لإيقاظ الأطفال، أو كأداة لتذكيرهم بواجباتهم المنزلية وتلقينهم الدروس عبر مكبرات الصوت.

كما يمكن لـ "RoBoHon" الاتصال مع مختلف الأجهزة الإلكترونية عبر شبكات "WI FI" أو بلوتوث، وتلقّي الأوامر الصوتية من المستخدم لتشغيل تلك الأجهزة عن بعد.

وزوّد الشركة "RoBoHon" بمعالج "Snapdragon 430"، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية 16 غيغابايت، وكاميرا بدقة 8 ميغابيكسل، فضلا عن شاشة صغيرة بمقاس 2.6 بوصة، وتقنيات خاصة تمكن من استخدامه كهاتف خلوي عند الحاجة.

#شارب

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