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استطلاع: قائمة "كحول لفان" تتفوق على الليكود بفارق 6 مقاعد

الأحد 24 فبراير 2019 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: قائمة "كحول لفان" تتفوق على الليكود بفارق 6 مقاعد



القدس المحتلة / سما /

ظهر أخر استطلاع للرأي في إسرائيلي، اجرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ونشرت نتائجه صباح اليوم الأحد، تفوق قائمة "كحول لفان" بقيادة جانيتس ولبيد، على قائمة حزب الليكود بقيادة بنيمن نتنياهو.

وبحسب الاستطلاع، جاءت النتائج على النحو التالي:

قائمة "كحول لفان" 35 مقعد، الليكود 29 مقعد، العمل 9 مقاعد، "يهدود هتوراه" 7 مقاعد، تحالف الطيبي وعودة 7 مقاعد، اليمين الجديد 6 مقاعد، شاس 5 مقاعد ، البيت اليهودي 5 مقاعد، حزب بلد العربي 5 مقاعد، "يسرائيل بيتنا" 4 مقاعد، "ميرتس" 4 مقاعد، "كولانو" 4 مقاعد>

وأشارت نتائج الاستطلاع، الى التساوي في مقاعد المعسكرين بالكنيست القادمة، بحيث سيحصل معسكر اليمين على 48 مقعدا بالكنيست، ومثلها لمعسكر اليسار، بينما ستحصل الأحزاب العربية على 12 مقعدا، ومثلها للأحزاب الحريدية.

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