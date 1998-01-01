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يديعوت: خلافات بين ماندلبليت وشاكيد بشأن "قانون القومية"

الأحد 24 فبراير 2019 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: خلافات بين ماندلبليت وشاكيد بشأن "قانون القومية"



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأحد،عن خلافات بين المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت ووزيرة القضاء إيليت شاكيد بشأن 14 التماسا مقدما ضد قانون القومية أمام المحكمة العليا.

وبحسب الصحيفة، فإن ماندلبليت الذي سيدافع عن القانون بأنه لا يميز بين اليهود وأي طائفة أو جهة أخرى، تطالبه شاكيد بأن يوضح للمحكمة أنه ليس من اختصاصها النظر في مثل هذه الالتماسات.

ووفقا للصحيفة، فإن ماندلبليت وشاكيد سيسعيان من أجل الطلب من المحكمة تأجيل النظر في تلك الالتماسات التي سيتم النظر فيها بتاريخ السادس عشر من الشهر المقبل، إلى ما بعد الانتخابات التي ستجري في التاسع من أبريل- نيسان المقبل، وتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال متحدث باسم وزارة القضاء، أن الاتصالات تجري بين أجهزة الاختصاص والمستوى السياسي بشأن هذه القضية.

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