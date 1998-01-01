  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

أفضل حارس في القطاع يكشف سبب رحيله عن بطل الدوري

الأحد 24 فبراير 2019 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أفضل حارس في القطاع يكشف سبب رحيله عن بطل الدوري



غزة / سما /

كشف الحارس محمود المبحوح عن سبب عودته لنادي جمعية الصلاح, استعدادا للظهور بقميصه في دوري اليد خلال الموسم الجديد.

وقال المبحوح إن الصلاح طلب الحصول على خدماته أكثر من مرة, مبينا أن رغبته في إنهاء مسيرته مع هذا النادي هي السبب في رجوعه لصفوفه من جديد قادما من خدمات البريج "بطل الدوري" هذا الموسم.

وكان الحارس قد خرج من صفوف الصلاح قبل حوالي عامين, ليلعب مع خدمات البريج ويحرز لقب الدوري مرتين, بالإضافة لكأسي القطاع والسوبر.

وأضاف: "أشكر نادي خدمات البريج على الفترة الرائعة التي قضيتها معهم, الإدارة واللاعبون والجماهير لم يقصروا معي أبدا, أتمنى لهم التوفيق في الموسم الجديد".

ويعدّ المبحوح أحد أفضل حراس قطاع غزة في لعبة اليد على الإطلاق, إذ نال جائزة أحسن حارس 4 مرات أعوام 2012, و2014, و2016, و2019, كما سبق له الظهور في بطولتين خارجيتين مع الصلاح عامي 2012 في المغرب, و2014 في تونس.

#الحارس
محرز

الأكثر قراءة اليوم

تمزيق لافتات تطالب برحيل الرئيس.. فتح: شعبنا بغزة ينتفض دفاعا عن الشرعية

فيديو ..صحفية إسرائيلية تجهش بالبكاء بالبث المباشر: كفانا احتلال لشعب اخر منذ 52 عاما

البردويل : "حماس" تشارك الأحد في مظاهرة بغزة تطالب برحيل الرئيس عباس

الحكم على فنان مصري كبير بالمؤبد بسبب أحداث مجلس الوزراء

الشيخ: تجاوزات حماس سوف تدفعنا لاتخاذ اجراءات حول مستقبل وجودها والحركة ترد

لأول مرة منذ سنوات.. وفد طبي مصري يصل غزة عبر معبر "بيت حانون"

سيدة استرالية تقاضي الحكومة بسبب "حرمانها ممارسة الجنس"!

الأخبار الرئيسية

سرايا

صور: الالاف يحتشدون في ساحة السرايا بغزة للمطالبة برحيل الرئيس عباس

CDdFB

شرطة الاحتلال الاسرائيلي تقرر ابعاد سلهب وبكيرات عن الاقصى لـ 7 ايام

كوخافي - ارشيف

كوخافي يطلب من قادة الجيش إعداد خطة للانتصار في الحرب المقبلة

جيش الإحتلال يجري تدريبات مفاجئة تحاكي سيناريوهات خاصة بقطاع غزة

الجهاد: لم نصدر أي بيانات بخصوص المظاهرات التي دعا لها الحراك الشعبي بغزة