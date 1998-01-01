أفضل حارس في القطاع يكشف سبب رحيله عن بطل الدوري

غزة / سما /

كشف الحارس محمود المبحوح عن سبب عودته لنادي جمعية الصلاح, استعدادا للظهور بقميصه في دوري اليد خلال الموسم الجديد.

وقال المبحوح إن الصلاح طلب الحصول على خدماته أكثر من مرة, مبينا أن رغبته في إنهاء مسيرته مع هذا النادي هي السبب في رجوعه لصفوفه من جديد قادما من خدمات البريج "بطل الدوري" هذا الموسم.

وكان الحارس قد خرج من صفوف الصلاح قبل حوالي عامين, ليلعب مع خدمات البريج ويحرز لقب الدوري مرتين, بالإضافة لكأسي القطاع والسوبر.

وأضاف: "أشكر نادي خدمات البريج على الفترة الرائعة التي قضيتها معهم, الإدارة واللاعبون والجماهير لم يقصروا معي أبدا, أتمنى لهم التوفيق في الموسم الجديد".

ويعدّ المبحوح أحد أفضل حراس قطاع غزة في لعبة اليد على الإطلاق, إذ نال جائزة أحسن حارس 4 مرات أعوام 2012, و2014, و2016, و2019, كما سبق له الظهور في بطولتين خارجيتين مع الصلاح عامي 2012 في المغرب, و2014 في تونس.